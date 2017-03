Hairemans snakt, samen met Antwerp, naar promotie: "De spelers, het bestuur en de fans: iedereen wil zó graag naar eerste klasse"

Royal Antwerp FC staat op negentig minuten van een terugkeer naar het hoogste niveau in België. De oudste club van ons land hunkert naar voetbal in eerste klasse, en dat is heel duidelijk te voelen op de Bosuil.

“De drang om naar eerste klasse te promoveren is enorm groot bij Antwerp. De spelers, het bestuur en de supporters willen zó graag naar eerste klasse”, benadrukt middenvelder Geoffry Hairemans. “De club heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Nu hebben we nog een week om onze droom waar te maken.”

Destijds, toen hij nog bij Lierse zat, kreeg Hairemans geen kans op het hoogste niveau. Hij snakt naar een avontuur in de Jupiler Pro League. “Zo zie je maar: iedereen heeft wel een reden om zich te bewijzen en om volgend jaar op het hoogste niveau uit te komen."

"Dat niet iedereen mee naar eerste klasse kan? Zorgen voor later" - Geoffry Hairemans

Toch zal het mogelijke succes van Antwerp ook een negatief gevolg hebben voor de huidige spelersgroep. “Dat niet iedereen uit deze kern mee naar eerste klasse zal kunnen? Dat zijn zorgen voor later. Daar zijn we niet mee bezig. We moeten eerst zien te promoveren”, besluit Hairemans.