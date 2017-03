Gent-voorzitter opgelucht na thriller: "Toch rare uitslagen op andere velden"

AA Gent kroop door het oog van de naald tegen tien man van Waasland-Beveren in een wedstrijd die niet goed was voor hartlijders. Ook voorzitter Ivan De Witte vond het iets te spannend.

“Het was een thriller, zeker? Het was een heel moeilijke wedstrijd voor ons, maar naar het einde toe hebben we het toch met goed voetbal uitgespeeld. Je moet het toch maar doen, zelfs tegen tien man", aldus Ivan De Witte achteraf.

Vreemde uitslagen

Ook op de andere velden kwamen er verrassingen. Zo verloren Anderlecht én Club van concurrenten voor Gent. "Voor het overige denk ik dat er zeer veel rare uitslagen zijn. Hoe ik alles gevolgd heb? Ik had mensen rond mij die me binnen de seconde op de hoogte hielden. Charleroi pakte ook nog een punt op het einde, anders gingen we erover.”

Hij kijkt uit naar de 'finale' tegen KV Mechelen. “Het goeie nieuws is dat als je wint, je geplaatst bent. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, zeker ook met de match van donderdag erbij. Dat het ongelukkig is, die Europese wedstrijd? Zo mag je niet redeneren. Je neemt deel aan een competitie en draagt daar de gevolgen van.”