Vrees voor serieuze blessure bij Red Flame Justine Vanhaevermaet

Foto: © photonews

Pech voor de Belgian Red Flames. Niet enkel verloren ze met 1-4 van Noord-Korea, ze zagen ook Lorca Van De Putte en Justine Vanhaevermaet uitvallen tegen de Koreanen. Hoe is het met hen gesteld? Een woordje uitleg.

Justine Vanhaevermaet kwam op het einde van de wedstrijd in een duel terecht en blesseerde zich daarbij ernstig aan de knie. Ze schreeuwde het uit en vreesde daarbij meteen voor een kruisbandletsel.

De Red Flame van Anderlecht werd meteen afgevoerd op een draagberrie en kon uiteindelijk ook niet naar de bus wandelen. Bij de medische staf houdt men het op het eerste zicht op een letsel aan de mediale band, al is er duidelijke vochtophoping.

Vanhaevermaet werd de eerste zorgen toegediend en zal op dinsdag een gespecialiseerde scan ondergaan in Larnaca, daarna zal mogelijk een uitsluitsel worden gegeven over de duur van de inactiviteit. We wensen Vanhaevermaet alvast veel beterschap en goede moed.

Ook Lorca Van De Putte viel uit met een kuitletsel. Zelf hoopt ze op een verrekking, al zou het ook om een scheurtje kunnen gaan. Ook dat wordt op dinsdag gecontroleerd.