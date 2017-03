Hij geeft het niet toe, maar Vanderhaeghe wil met deze tegenstanders play-off 1 in

Foto: © Photonews

KV Oostende verzekerde zich afgelopen zaterdag van een stekje in play-off 1. Yves Vanderhaeghe zegt het niet met evenveel woorden, maar de coach heeft een duidelijke voorkeur als het over de tegenstanders gaat.

Eventjes voor de duidelijkheid: momenteel zijn Club Brugge, Anderlecht, Zulte Waregem, KV Oostende, KV Mechelen en Charleroi de gelukkigen die de elitegroep bevolken. Al is het spel nog niet gespeeld.

Malinwa en de Zebra's moeten op de laatste speeldag nog vol aan de bak om hun ticket veilig te stellen. En met Gent en Genk liggen er twee topclubs op vinkenslag om hun seizoen alsnog glans te geven.

In Oostende kunnen we iedereen aan - Yves Vanderhaeghe

"Voor mij maakt het niet uit tegen wie we in play-off 1 moeten spelen", aldus Yves Vanderhaeghe. "Vooral in Oostende kunnen we iedereen aan." Maar... de oefenmeester heeft eigenlijk wél een voorkeur.

Wél een voorkeur

"We hebben al bewezen dat we tegen topclubs altijd iets meer kunnen, hé. Of ik dan Genk en Gent verkies in de nacompetitie? Dat zijn toch een ander soort wedstrijden, hé." (knipoogt)