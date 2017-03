Mechelse heksenketel, stress bij Gent en de gebrekkige roeispanen van Essevee

Naar goede gewoonte blikken we op maandagavond terug op de voorbije speeldag. We zagen heel wat goeie en minder goeie zaken, die gieten we in het Team van de Week.

TOP

De Mechelse 16.000

Achter de intussen afgebroken Kazerne verzorgde een vol huis het spektakel tegen Anderlecht. De sfeer was écht beklijvend. Het zou op zich jammer zijn mochten deze supporters play-off 1 alsnog aan zich voorbij zouden moeten laten gaan. De Kakkers zullen in Gent alvast opnieuw talrijk en luidkeels aanwezig zijn.

Genk wervelt (te laat?)

Het was een genot om Racing Genk dit weekend bezig te zien. In de eigen Luminus Arena overklaste het kampioen Club Brugge. Vooral Samatta en Boëtius maakten indruk. Maar voor Racing Genk komt het, behoudens een echt mirakel, wellicht te laat.

Schrijf Waasland-Beveren maar op voor play-off 2

Niels De Schutter was na de 2-3 nederlaag van Waasland-Beveren duidelijk, dit Waasland-Beveren kan echt iets doen in de competitie om de Europese plaatsen. Ze zitten in goeie vorm en zelfs met tien had AA Gent er meer dan moeite mee.

FLOP

De wielen vliegen eraf bij Standard

Wat is er toch met Standard? Tegen Moeskroen was écht enkel Jean-François Gillet op niveau. De Rouches willen vol voor Europees voetbal gaan in play-off 2, maar moeten in de laatste wedstrijd absoluut het niveau opkrikken om daar met een goed gevoel aan te beginnen. Het was gewoonweg dramatisch.

Buffalo-stress

De spelers ontkenden het in alle mogelijke toonaarden, maar AA Gent stond verlamd door de immense druk te voetballen op het veld van Waasland-Beveren. Dat zag ook voorzitter Ivan De Witte. Ze zullen donderdag én zondag de zenuwen beter onder controle moeten houden, anders vrezen we voor de zaak.

Zulte Waregem heeft een probleem met de roeispanen

Bij Zulte Waregem schortte er heel wat aan de defensie. Severin speelde bijvoorbeeld dramatisch in de nooddefensie van Essevee en werd al na dik twintig minuten gewisseld. "Je moet roeien met de roeispanen die je hebt", aldus Sammy Bossut. Is de kern té smal om echt Club en Anderlecht te bedreigen?