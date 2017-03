BREAKING: Ondanks nederlaag krijgt coach Anderlecht contractverlenging

Foto: © photonews

Coach René Weiler was niet de meest tevreden man in het Veoliastadion op zaterdagavond. Hij zag zijn paarswit de boot in gaan tegen KV Mechelen, maar kon vandaag, zo denken we toch, alweer lachen.

De Zwitser verlengde immers zijn contract tot en met 2019, meldt Anderlecht. "De verlenging van het contract van René Weiler is een unanieme beslissing van het bestuur. De club is zeer tevreden over zijn werk. Hij heeft RSC Anderlecht terug op de kaart gebracht door een duidelijke visie op de spelersgroep over te brengen", aldus CEO voetbalzaken Herman Van Holsbeeck.

"Dit is een blijk van waardering. Dit seizoen staat in het teken van de wederopbouw. De basis is gelegd om voor de titel te strijden en zo ver mogelijk in Europa mee te strijden. Ik ben het bestuur erkentelijk voor deze blijk van vertrouwen. Nu komt het erop neer om op deze fundamenten verder te bouwen", voegde Weiler eraan toe.