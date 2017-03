Mogen Antwerp-fans bij promotie al dromen van deze toptransfer? "Wie weet"

Foto: © Photonews

De strijd om promotie naar de Jupiler Pro League laat niemand onberoerd. Zeker nu de Great Old er zo dichtbij is, zit iedereen die Antwerp-gezind is op het puntje van zijn stoel om de ontknoping mee te maken.

Ook Ritchie De Laet volgde de heenmatch tussen zijn ex-ploeg Antwerp en Roeselare op de voet. De achterhoedespeler liet de fans zelfs luidop dromen.

Toen een supporter van de oudste club van het land De Laet met een knipoog zei dat hij bij een titel moet terugkomen naar De Bosuil, antwoordde de ex-Rode Duivel: "Ha, wie weet." De Laet speelde het spelletje dus mee, maar zette de deur tot speculatie alvast open.

De Antwerpenaar komt dit seizoen uit voor de Engelse tweedeklasser Aston Villa. Daar liep hij in september 2016 een zware knieblessure op.

@de_laet_r kampioen is terugkomen he topper 😜 — Jurgen (@Antwerpsupport) 5 maart 2017