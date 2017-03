Rits was niet echt onder de indruk, maar weet wel wat volgende week wacht: "Soort van bekerfinale"

Foto: © photonews

Mats Rits speelde weeral een heel belangrijke rol in de overwinning van KV Mechelen tegen Anderlecht. Eén assist en een hoop zweet wierp hij in de weegschaal. De details die de weegschaal in hun voordeel deed kantelen.

Rits was overal waar hij nodig was, maar gaf ook toe dat KV de nodige meeval kende. "We zijn niet heel goed begonnen. We vergaten te voetballen, maar we scoren wel uit onze enige twee aanvallen die we in elkaar konden knutselen", knikte hij. "Maar daarna heeft Boeckx Anderlecht toch recht moeten houden."

Rits zag KVM de voorsprong echter nog uit handen geven. "Het was zuur geweest indien we zo play-off 1 hadden verspeeld. We wisten dat ze te pakken waren. Maar het is nog niet gedaan, we moeten nog vol aan de bak tegen Gent."

Het wordt iets als een bekerfinale

Die match in Gent wordt de belangrijkste uit Rits zijn loopbaan. "Het wordt iets als een bekerfinale. Druk? Die is er, maar die leggen we onszelf op. We staan er nu zo dichtbij... We willen dit niet uit handen geven."