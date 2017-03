Roeselare kan mogelijke schorsing Antwerp-aanvaller NA de finale niet begrijpen: "Bekijk anders deze elleboog eens..."

William Owusu werd maandag zoals verwacht opgeroepen door de Reviewcommissie. De spits van Antwerp moet zich verantwoorden voor zijn elleboogstoot aan het adres van Baptiste Schmisser.

Kanttekening: Owusu hoeft de terugmatch in de promotiefinale niet te missen en dat schoot bij Roeselare in het verkeerde keelgat. Met een emoticon met rollende ogen maakten de West-Vlamingen duidelijk dat ze niet te spreken zijn over de gang van zaken.

"Bekijk anders de elleboog eens einde 1e helft. Die is nog erger...", tweette Roeselare. De eerste periodekampioen in de Proximus League voegde er enkele beelden aan toe om aan te tonen dat Owusu meerdere keren voer de schreef ging.

Maar zou wel mogen spelen zaterdag 🙄. Bekijk anders de elleboog eens einde 1e helft. Die nog erger... https://t.co/QybpWzmMRZ — KSV Roeselare (@KSVR134) 6 maart 2017