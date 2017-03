Bossut deelde 'tikje' uit aan ploegmaat en legt uit waarom

Zulte Waregem pakte zaterdagavond in extremis een punt tegen KVC Westerlo. Nochtans speelde de ploeg van Francky Dury geen geweldige pot voetbal. De misverstanden stapelden zich op, op een gegeven moment ook tussen Sammy Bossut en Henrik Dalsgaard.

Bij een scherpe voorzet voor de kooi van Bossut, ontstond er even een misverstand tussen de doelman van Essevee en Dalsgaard. “Miscommunicatie”, zo legde Bossut na afloop van de wedstrijd uit.

“Dat zijn zaken die gebeuren, hé. Henrik had me niet goed begrepen bij die fase. Dat ik hem een tik gaf? Goh, het was niet dat ik hem wilde slaan, hé. Het was maar een duwtje. (lacht) We hadden of hebben nu geen ruzie. Ik kom goed overeen met Henrik en we hebben het onmiddellijk bijgelegd.“