Akelig verhaal in vierde provinciale: scheidsrechter wekt voetballer weer tot leven met hartmassage

In de wedstrijd tussen vierdeprovincialers Zerkegem en Aartrijke heeft mijn zondag een wel heel akelige ervaring meegemaakt. In minuut 35 zakte de 28-jarige voetballer Dries Termote bij de bezoekers plots in elkaar.

Scheidsrecter Kristof Declercq kon de speler na een hartmassage weer tot leven wekken. "Gelukkig heb ik ooit een verplichte EHBO-cursus gevolgd bij de voetbalbond", doet de dertigjarige arbiter zijn verhaal in Het Laatste Nieuws. "Ik ben gestart met een hartmassage, terwijl iemand uit het publiek beademing toediende. Daarna hebben we de voetballer ook elektrische schokken gegeven met een defibrillator."

Ondertussen landde een MUG-helikopter op het veld, en werd de voetballer naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht. Daar werd beslist om hem 24 uur in een kunstmatige coma te houden voor verder onderzoek. "Volgens zijn vriendin gaf Dries al een teken dat hij wakker wil worden", laat een ploeggenoot weten.

Twee avonden

Een geluk dus dat scheidsrechter Declercq met dank aan de EHBO-opleiding die hij volgde zo snel kon reageren. "Het kostte me slechts twee avonden, maar dankzij die cursus wist ik vanmiddag wél precies wat ik moest doen", zegt hij.