Anderlecht-flop krijgt opnieuw speelminuten

Hoe is het nog met Stéphane Badji? Wel de diehard supporters van Racing Genk en Anderlecht die ook de reserven volgen, zullen het weten want Badji komt vanavond in actie.

De centrale middenvelder van Anderlecht leek echt op weg naar de uitgang in de winterstop. Badji kan bestempeld worden als één van de grootste flops van de laatste jaren bij paarswit, dat bovendien heel wat geld neertelde.

Naast Badji zitten ook Svilar, Sowah, Vancamp en Doumbia als A-spelers in de selectie voor de verplaatsing naar Genk.