Dit is ons Team van de Week!

Foto: © photonews

Speeldag 29 was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Alleen jammer dat alles op hetzelfde moment gebeurde, anders had u wellicht heel wat prachtige matchen gezien. Om u bij te praten brengen we het Team van de Week.

Doel

Wat KVC Westerlo op de mat legde in en tegen Zulte Waregem, was een degradant onwaardig, in de goeie zin van het woord. Sammy Bossut moest meermaals de 1-3 voorkomen en zorgde er zo voor dat Essevee nog terug in de wedstrijd kon komen. Tot wanhoop van de spelers van Westerlo.

Verdediging

Daarbij ook Michaël Heylen. De huurling van Anderlecht speelde een uitstekende wedstrijd en stond symbool voor de werklust en gretigheid van de Parel van de Kempen. Bij KV Mechelen was De Witte alweer top, hij trok samen met zijn geel-rode troepen KV Mechelen over de streep tegen Anderlecht.

En wat gezegd van Dorian Dessoleil? Als iemand weet waar Mazzu-time voor staat, was het wel het zonnekind in de verdediging. Hij deed de donkere wolken verdwijnen met zijn goal in extremis. In het zwarte land kon de zon dus weer schijnen.

Middenveld

Jordi Vanlerberghe was eveneens een drijvende kracht bij Malinwa. De polyvalente jongeling was werkelijk overal. Bij Oostende was Franck Berrier zowat de enige op niveau. Zijn fantastische passes werden niet afgewerkt, maar daar kan hij niets aan doen. De Ceulaer was bij Westerlo écht sterk en brak de partij meteen open. Een gesel voor de zwakke Zultse verdediging.

Aanval

Voorian was Croizet de man met de ideetjes bij KV Mechelen. Hij zorgde met een geweldige voorassist voor de 2-0 nadat hij ook al de strafschop voor het eerste doelpunt van de Kakkers uitlokte. Bij Waasland-Beveren ging alle eer naar Olivier Myny.

Hij was echt overal en had wel vier keer kunnen scoren. Het bleef bij twee voor de flukse winger. Evenveel als Jérémy Perbet dus, die Gent zo behoedde voor de hel van play-off 2. Wat zijn ze bij Gent blij dat hij er nog is.