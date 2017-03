Vandenbempt stelt zich vragen bij contractverlenging Weiler: "Vreemd"

Foto: © photonews

RSC Anderlecht maakte maandagnamiddag bekend dat René Weiler langer in het Constant Vanden Stockstadion blijft. De Zwitserse oefenmeester die sinds vorige zomer bij paars-wit aan de slag is, zette zijn krabbel onder een nieuwe deal tot medio 2019.

Analist en commentator Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij de timing van de contractverlenging.“Het is een vreemd tijdstip om het contract van de trainer te verlengen. Zeker voor wat nog komen gaat. Stel je voor dat het toch nog de verkeerde kant uitgaat en Anderlecht tweede of derde wordt…”, klonk het in Extra Time.

“Het is volgens mij meer een statement van de club uit. Om te tonen dat iedereen unaniem achter de trainer staat. Zo wapen je jezelf als club voor mocht het wat gaan waaien”, besloot Vandenbempt.