Vanmechelen scoort opnieuw wereldgoal: "Maar ..."

De Belgian Red Flames verloren zwaar van Noord-Korea (1-4), maar Davinia Vanmechelen maakte wel een bijzonder lekker doelpunt. Na de wedstrijd reageerde ze kort op Voetbalkrant.com.

“Noord-Korea was een zeer goed team en we hebben vandaag veel bijgeleerd en heel veel ervaring opgedaan. Een goaltje meepikken is altijd leuk, maar dat doe je natuurlijk liever als je wint dan in een match als vandaag.”

“Ik was er helemaal niet op voorbereid om zo snel in te vallen, maar ik heb mijn best proberen doen. Mijn eerste balcontact was goed, dat is goed voor het vertrouwen. Ik krijg heel veel vertrouwen van de ploeg en dat doet me deugd. Ze zijn allemaal positief.”