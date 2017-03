Videoref had werk op de Bosuil én de Freethiel

Foto: © photonews

Er gaat geen speeldag in de Jupiler Pro League voorbij zonder discutabele fases die een wedstrijd beïnvloedden. Voetbalkrant zet elke week de prangende momenten op een rij waar de videoref en/of doellijntechnologie soelaas konden bieden.

Videoref

In Antwerp tegen Roeselare ging de zege naar de thuisploeg, maar de scheidsrechter had hulp kunnen gebruiken, gaven de West-Vlamingen aan. Daar is zeker iets voor te zeggen. Er waren wel enkele fases die zouden kunnen aangepast worden door een videoref.

Zo was er uiteraard de fase tussen Owusu en Schmisser, waarbij die laatste de elleboog van zijn voormalige ploegmaat wel zeer hard in het gezicht kreeg. Schmisser moest met bebloed aangezicht naar de kant en Owusu kwam weg met amper geel.

Ook voor de strafschop valt iets te zeggen. De speler van Roeselare kreeg toch wel ongelukkig de bal tegen de arm getrapt en draaide zich weg van de fase. Verder denken we ook aan de rode kaart van Niels De Schutter tegen AA Gent. De verdedigende middenvelder gaf toe dat de kaart getrokken kon worden, maar op de beelden kan je ook zien dat hij wat wegglijdt en de intentie om te kwetsen niet aanwezig was.

Doellijntechnologie: /