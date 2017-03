Vrouwenacademy Vosselaar goed begonnen

Foto: © Studio Fifty2

Ook in Vosselaar begint het vrouwenvoetbal te leven. Afgelopen weekend starten ze er met een vrouwenvoetbalacadamy.

De Girls Soccer Academy Vosselaar ging op zondag 5 maart van start. Twaalf weken lang zal er elke zondagvoormiddag worden getraind van 10.30 uur tot 12 uur op de terreinen van sportcentrum Diepvenneke in Vosselaar.

Met de Academy zal een training in Tubeke worden bijgewoond, de westrijd van de Red Flames in Nederland tegen het thuisland (in Tilburg) en ook 12 trainingen zitten in de prijs inbegrepen. De Academy is er voor meisjes van 7 tot 14 jaar.

De eerste training leverde alvast flink wat leuke beelden op. Ook de volgende weken zal er hard en goed getraind worden, om wie weet wel de Flames van de toekomst klaar te stomen.