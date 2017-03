Westerlo of Moeskroen? Degryse ziet het zo uidraaien: "Ik kan niet geloven dat ze dat flikken"

Foto: © photonews

Westerlo (23 punten) of Moeskroen (21 punten)? Een van deze twee ploegen verzekert zich volgende zondag van het behoud in eerste klasse. De Kemphanen staan er met een voorsprong van twee punten het beste voor.

Westerlo krijgt op de slotspeeldag KRC Genk over de vloer in 't Kuipje. Moeskroen trekt naar buur KV Kortrijk. "Het dekselse Moeskroen. Gaan ze het flikken? Ik kan het niet geloven", stelt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ten eerste zou het statistisch onwaarschijnlijk zijn, mochten ze winnen in Kortrijk."

"Moeskroen heeft buitenshuis niet meer gewonnen sinds de negende speeldag op Eupen. Dat is twintig speeldagen. Tegelijkertijd blijf ik denken dat Westerlo kan winnen van Racing Genk. Westerlo speelt niet onaardig de jongste weken. En Jacky Mathijssen is een trainer die een organisatie kan neerzetten. Het zou een geweldige stunt zijn mocht Moeskroen zich redden. Maar ik denk dat Westerlo het haalt."