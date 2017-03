De Decker merkt gretigheid bij Antwerp: "Geen grootspraak in de kleedkamer. Dat zou ik ook echt niet appreciëren"

Foto: © Photonews

Royal Antwerp FC staat voor een ontzettend belangrijke week. De oudste club van ons land haalde het zondagnamiddag met 3-1 van Roeselare, maar moet het nu op Schiervelde zien af te maken. Trainer Wim De Decker blijft zijn rustige zelve.

“Het is nog zeker nog niet gespeeld”, aldus de coach van The Great Old na de match. “We moeten met beide voeten op de grond blijven. Dit is een goed resultaat, maar er moeten nog 90 minuten gespeeld worden in Roeselare. We moeten – net als de voorbije weken trouwens – hard blijven werken.”

Iedereen geconcentreerd

Aan de scherpte van zijn spelers zal het niet liggen. “Ik merkte na afloop van de match in de kleedkamer dat iedereen geconcentreerd is en blijft. Ik hoorde absoluut geen grootspraak bij de spelers. Dat zou ik ook echt niet appreciëren."

"We mogen zeker en vast tevreden zijn met deze 3-1, maar er wacht ons nog een belangrijke match", besloot een voorzichtige De Decker.