Antwerp gaat niet op afzondering: "Hier voelt iedereen zich goed"

Foto: © Photonews

Royal Antwerp FC bereidt zich voor op de terugwedstrijd in de finale van de Proximus League. De belangstelling voor de oudste club van ons land is groot, maar trainer Wim De Decker doet er alles aan om de rust op de Bosuil te bewaren.

“We blijven hier, op de Bosuil. Net als vorige week. Iedereen voelt zich hier goed en de spelers vroegen ook zelf om in aanloop naar de terugwedstrijd in Antwerpen te blijven. We gaan ons hier zo goed mogelijk voorbereiden, net als dat het geval was voor onze andere uitwedstrijden.”

Toch is de kans klein dat de supporters van The Great Old de trainingen kunnen bijwonen. “Of we achter gesloten deuren gaan trainen? Ik denk het wel, ja. In het begin van de week misschien niet, maar tegen het einde van de week waarschijnlijk wel”, besloot De Decker.