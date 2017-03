Zo combineer je liefde voor AA Gent en liefde voor je vriendin: "Ik vroeg haar ten huwelijk in Wembley"

Het was vorige week een emotioneel moment voor veel Gentse fans. De overwinning in Wembley maakte veel los, maar voor één jong koppel was het nog iets specialer. Xavier Brevvaeys vroeg immers zijn vriendin ten huwelijk te midden van duizenden supporters.

Brevvaeys liep al een tijdje met het plan rond om zijn vriendin, Kelsey Troch, tot zijn vrouw te maken. En ineens deed de perfecte gelegenheid zich voor. "Ik ken mijn vriendin al 12-13 jaar en we zijn al meer dan vier jaar samen. We hebben samen een zoontje en we spraken al een tijdje over trouwen", doet Xavier zijn verhaal bij Voetbalkrant.com.

Aan de Green Man Pub in Wembley, waar alle Gentse fans samenkwamen, gebeurde het dan eindelijk. "Mijn pa was al een hele tijd teken aan het doen dat ik het moest doen, maar ik wachtte op het ideale moment. Ik ben dan naar buiten gegaan met haar en heb de megafoon van een fan genomen. Ik vroeg haar en ze zei ja. Natuurlijk, met zo een vent als ik", lachte hij terwijl Kelsey het naast hem uitschaterde.

"Ze wist echt van niks, maar wat ik daarvoor allemaal moeten doen heb... En dan plaatste Gent zich ook nog. Op Wembley, het walhalla van het voetbal. Twee schitterende momenten op één dag"

Xavier is een fanatiek supporter van Gent. Hij maakte de verplaatsing met supportersclub Het Arsenaaltje, dat zijn basisstek heeft in Café Het Schuurtje. Het zit er dan ook ingebakken. Vader Rudy, die ook lid is van muziekgroep 'Les escargots de Gand', is eveneens een fervent supporter.

"Ik ga al 18 jaar naar Gent kijken. Ik ben er nu 26, dat is dus wel al een tijdje. Mijn pa is ook supporter en is altijd wel Gent-fan geweest, maar woonde vroeger in Frankrijk. Toen hij bij de Post ging werken, ontmoette hij daar een man die al 60 jaar naar de Buffalo's gaat kijken. En toen zijn we mee beginnen gaan."

En de opvolging is al verzekerd. "Als mijn zoontje vijf is, ga ik hem ook meenemen. We gaan dat erin stampen hé. Hij moet niet voor een andere club gaan supporteren of het is boel", gekscheert Xavier. "Nee, hij mag doen wat hij wil. Maar hij heeft nu al zo'n beertje van AA Gent. En het is zijn favoriete speelgoed. Hij staat ermee op en gaat ermee slapen. Dat komt dus wel goed.