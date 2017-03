Zijn deze opmerkelijke toeschouwers jou ook opgevallen tijdens Genk-Club Brugge?

Foto: Stadion

KRC Genk legde Club Brugge zaterdagavond over de knie dankzij twee treffers van Samatta. De Limburgse club deed dat niet enkel onder het toeziend oog van zijn trouwe aanhang, maar ook onder dat van enkele opmerkelijke gasten.

Zo waren drie van de vier Callboys afgelopen zaterdag aanwezig in de Luminus Arena. Acteurs Matteo Simoni (Devon Macharis in de reeks, nvdr.), Rik Verheye (Jay Vleugels) en Bart Hollanders (Randy Paret) zaten broederlijk naast elkaar in de tribune. In hun gezelschap dook ook regisseur Jan Eelen op.

Simoni is fan van Genk, terwijl Verheye een blauw-zwart hart heeft. Eerstgenoemde trok afgelopen weekend aan het langste eind. Na de wedstrijd vermaakten Simoni en Verheye zich nog kostelijk met onder meer Thomas Buffel.