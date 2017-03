Contractverlenging Weiler: hoe een héél dun draadje een dikke koord werd

Foto: © photonews

René Weiler heeft dit seizoen kennisgemaakt met trainer zijn bij een club die in de volle schijnwerpers staat. De Zwitser kreeg een contractverlenging en dat is - gezien het seizoensverloop - opmerkelijk. In november hing zijn toekomst bij de Brusselaars immers aan een heel dun zijden draadje.

Weiler heeft dit seizoen - hoe het ook afloopt - heel wat geleerd. Begin dit seizoen hield hij nog vast aan de traditie dat de trainer zelf een persconferentie hield de dagen voor een match, maar toen hij hoorde dat het eigenlijk niet verplicht was, schafte hij dat vlug af. Het stoort hem immers al vlug als het niet over voetbal gaat, maar alles er rond: transfers, blessures, ploegopstelling, beslissingen...

En sinds hij een paar keer verkeerd begrepen werd volgens hemzelf, geeft hij ook al geen individuele interviews meer. In Extra Time of La Tribune zal hij niet te snel opduiken. Weiler was het gewend om in relatieve stilte te werken, maar bij Anderlecht lukt zoiets niet. 'Tout est magnifié à Anderlecht coach!' Zoals zijn manier van werken niet vertrouwd was bij de Belgische pers, maar toch bleef hij zijn pad volgen.

Na het verlies in Zulte Waregem gaf niemand nog een eurocent voor zijn kansen

Er waren al de spraakmakende woorden na Waasland-Beveren (u weet wel: traditie en geschiedenis winnen geen matchen), maar na de nederlaag in Zulte Waregem leek het hakbijl klaar te liggen: scherp en opgepoetst. Niemand die hem nog het seizoen zag uitdoen, zeker omdat er na het interview met Sofiane Hanni serieuze barsten in de relatie tussen spelers en coach te merken waren.

Hoe is dat dunne draadje waaraan zijn toekomst hing dan in een kleine vier maanden dan kunnen veranderen in een dik touw dat niet te snel zal breken? Wel, net omdat het bestuur gemerkt heeft dat de spelersgroep geen barsten meer vertoont. De belangrijkste taak van Weiler was eigenlijk het uitmesten van de kleedkamer. Ze wilden een coach die boven de groep stond en erover regeerde, niet omgekeerd.

Weiler combineerde zijn belangrijkste taak - het uitmesten van de kleedkamer - met resultaten

En Weiler heeft die taak perfect volbracht, maar hij voegde er ook resultaten aan toe. Na die match in Waregem die hem het hoofd te lijken gaan kosten verloren ze enkel tegen Mechelen afgelopen weekend en was er de pijnlijke uitschakeling in Charleroi voor de Beker. Dat zijn twee nederlagen in 19 matchen...

Het voetbal is nog steeds niet academisch te noemen, maar in Anderlecht zijn ze ervan overtuigd dat Weiler systematisch - het is een Zwitser voor iets - te werk gaat: opruimen, organisatie neerzetten, beter voetbal brengen... De voorbije weken is er immers bijwijlen al beterschap te zien. Weiler krijgt nu het vertrouwen om de play-offs in alle rust te kunnen afwerken. En ja, dat academische er stilaan terug ook in te krijgen. Maar kampioen worden willen ze gerust ook zonder nog één echt goeie match te spelen.