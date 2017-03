AA Gent bindt in, maar... "Het is in het belang van het Belgische voetbal"

Het maandagavondvoetbal heeft al veel stof doen opwaaien. Maar mag het nu of mag het nu niet? Bij AA Gent hebben ze na het protest van Club Brugge én de fans alvast hun staart ingetrokken. Daarmee staat Anderlecht alleen in hun vraag...

Racing Genk had al eerder aangegeven zich neer te leggen bij de eisen van zijn supporters, maar Anderlecht en Gent hadden wel oren naar maandagvoetbal om hun drukke programma met Europees voetbal te ontlasten. Daar kwam héél veel verzet tegen en niet alleen uit supporterskant. Club Brugge was er zwaar tegen gekant omdat er met hen twee jaar geleden ook geen rekening gehouden werd.

En ze beweerden dat er nooit over gesproken was in de Pro League om het reglement tijdens het seizoen te veranderen. Al werd dat tegengesproken door CEO Pierre François. AA Gent bond alvast in.

Volgend seizoen moet het kunnen - Michel Louwagie

"Voetbal op maandag is niet meer voor dit seizoen", aldus Louwagie volgens HNB. "Als je met een bepaald format begint, kan je dat niet en cours de route wijzigen. Maar volgend seizoen moet het kunnen. De Europees spelende ploeg op maandag thuis laten spelen, moet voor volgend jaar toch bespreekbaar zijn?"

"Het is in het belang van het Belgische voetbal. Als wij punten zouden tekortkomen voor PO1, dan ligt de oorzaak bij het feit dat we Europees hebben gespeeld. Hetzelfde geldt voor Genk. Het is niet omdat we dit gebrek nog altijd niet hebben gecorrigeerd dat we het in de toekomst niet meer moeten bijstellen.”