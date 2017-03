De Mos kritisch voor contractverlenging Weiler: "Een kinderhand is gauw gevuld"

Foto: © photonews

De contractverlenging van René Weiler heeft wel wat wenkbrauwen doen rijzen. Vooral die van Aad de Mos, die dit seizoen nog niet veel mooie woorden veil had voor het spel dat Anderlecht brengt onder de Zwitser.

De Mos steekt het dan ook niet onder stoelen of banken dat hij het een rare beslissing vindt. "Ik heb het al eerder gezegd. Weiler heeft een grotere konijnenpoot dan Guy Thys. Hoe Anderlecht zich plaatste tegen Zenit, hoe ze in Gent werden weggespeeld en toch nog wonnen ... Blijkbaar zijn ze na twee jaar zonder titel al iets sneller tevreden bij Anderlecht. Een kinderhand is gauw gevuld. Al is zo'n contract tegenwoordig niet meer echt waterdicht", zegt hij in HLN.

Volgens De Mos is het vooral om de rust te bewaren richting titelstrijd. "Ik vermoed dat ze een signaal naar de spelersgroep willen sturen zodat er geen kikkers meer uit de kruiwagen springen en iedereen mee is met de trainer. Zelf had ik het nog wel even aangekeken en gewacht tot na de play-offs. Ik vind het te vroeg om een oordeel te vellen over de trainer Weiler. Het is voorbarig, maar wie weet had Weiler een clausule in zijn contract of een heel goede makelaar die met aanbiedingen van andere clubs kwam aandraven."