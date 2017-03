Anthuenis stelt zich vragen: "Voor mij pleegde Standard competitievervalsing"

Foto: © photonews

Het was toch opvallend zaterdag: Moeskroen dat won van Standard. Aimé Anthuenis ziet er alvast ergens vooropgezet spel in. De Rouches zouden liever Moeskroen in eerste klasse zien blijven...

Standard kwam wel heel zwak voor de dag, maar of het echt opzet was...? Aleksandar Jankovic reageerde immers furieus en gaf zijn spelers de hele week straftraining. Maar Anthuenis stelt er zich toch vragen bij. "Standard heeft wat mij betreft aan competitievervalsing gedaan. Ik vraag me af of er hier sprake is van een Waals complot. Standard bracht echt een snertprestatie op de mat", zei hij in De Zondag.

"Het had veel eerder 4-0 kunnen worden, dan 1-1. Moeskroen behoudt dankzij die 1-0 nog een kans op het behoud maar volgens mij zal het toch degraderen. Westerlo zal er zeker zelf ook nog alles aan moeten doen, thuis tegen Genk. Dat wordt niet gemakkelijk. Voetbal kan hard zijn, hopelijk voor Westerlo moeten ze niet te veel meer aan die match tegen Zulte Waregem terugdenken."