Vanden Borre geeft raad aan jonge talenten: "Werk hard, dat heb ik misschien niet genoeg gedaan"

Anthony Vanden Borre heeft het Anderlecht niet altijd even makkelijk gemaakt, dat beseft hij zelf ook. Maar dankzij hem heeft paars-wit wel een dienst opgericht die daarop inspeelt bij andere jongeren.

De club heeft zeven jaar geleden het Purple Talents-project opgericht. Daarin worden jonge talenten begeleid naast het veld. "Toen ik begon als prof was dat er nog niet", lachte Vanden Borre in La Tribune. "Het is misschien wel dankzij mij dat er een sociale cel gekomen is. Dat is de waarheid."

"Ik hield niet van school en was een moeilijke jongen. Het was allemaal nog niet zo gestructureerd als nu, maar Anderlecht heeft zeker geholpen om me wat op het rechte pad te houden."

Er wordt al gesproken van een rol binnen de jeugdwerking van Anderlecht. "Ik zou dat graag willen, maar in het voetbal beslis je niets alleen", zei Vanden Borre die ook nog een raad heeft voor jonge spelers. "Werk hard, neem het serieus en luister naar je trainers. Respecteer iedereen. Ik had veel talent, maar ik heb misschien niet hard genoeg gewerkt."