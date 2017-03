Groot contrast: Club Brugge verdiende Europees dubbel zoveel dan andere Belgische teams ondanks 0 op 18

We hebben drie Belgische clubs in de achtste finales van de Europa League. Prestigieus, dat zeker, maar een financiële voorsprong gaan ze er niet echt uithalen. De Europa League is nog altijd het stiefbroertje van de Champions League qua winstpremies.

Michel Platini kwam al eens met een voorstel om het financieel aantrekkelijker te maken om in de Europa League te spelen, maar dat is nog steeds niet het geval. Wie zich plaatst voor de kwartfinales krijgt daarvoor één miljoen bruto, een halve finale is dan weer 1,6 miljoen waard. De winnaar krijgt 6,5 miljoen.

Voor deelname aan de poulefases krijgt men 2,6 miljoen euro en een winstpremie van 300.000 euro per gewonnen match. Een gelijkspel is dan weer 120.000 euro waard. Ter vergelijking: een zege in de poules van de Champions League levert 1,5 miljoen bruto op. En een ronde verder gaan, is al 6 miljoen euro. Club Brugge verdiende dus al dubbel zoveel aan de Champions League ondanks de 0 op 18, berekende HLN.