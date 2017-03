Marc Wilmots zwaait met lof naar de Standard-fans: "Dat is iets bijzonders in Europa"

De aflevering van De Kleedkamer werd maandag opgedragen aan Standard. De prachtige reeks ging onder meer terug naar 1983 toen Standard na een zwarte periode met een bekerwinst er tweer bovenop kwam.

De winst in de Beker van België zorgde voor dolle taferelen in Luik. En zette nog eens in de verf hoe fanatiek de fans meeleven met Standard. "Dat is iets bijzonders in Europa", zwaaide ex-speler Marc Wilmots met lof.

"De mensen leven alleen maar daarvoor. Bij Standard kan je slecht spelen, maar als het publiek voelt dat je alles hebt gegeven, dan is er geen probleem. Nooit", aldus de voormalige bondscoach.