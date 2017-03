Deze man is op weg naar tweede titel op rij in de Premier League en pakte sinds begin vorig seizoen al 143 (!) punten

Foto: © Photonews

Chelsea stevent in de Premier League af op de titel. De ploeg van Antonio Conte prijkt autoritair aan de leiding. Als The Blues straks kampioen worden, dan wil dat zeggen dat een speler van Chelsea zijn tweede Engelse titel op rij pakt.

N'Golo Kante kroonde zich vorig seizoen verrassend genoeg tot kampioen met Leicester City. Afgelopen zomer ruilde de Franse stofzuiger de Engelse kampioen in voor Chelsea. Een goede keuze, zo bleek, want met de Londense topclub staat Kante aan de leiding.

De kans is groot dat Kante zich binnenkort voor de tweede keer op rij in zijn carrière tot Engels kampioen kroont. Het aantal punten dat Kante met zijn teams wist te pakken sinds het begin van vorig seizoen, is overigens verbluffend: 143. Geen enkele speler in de Premier League doet beter.

N’Golo Kante has now won 143 points in the Premier League since the start of last season; more than any other player.



Incredible talent. pic.twitter.com/7H2LEpOj38