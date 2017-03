Dit is het dreamteam van 1B!

We weten al wie de play-downs moet spelen en volgende week kennen we ook de kampioen en welke teams play-off 2 gaan bekampen. Maar welke spelers waren er nu het belangrijkste of het beste tijdens de reguliere competitie van 1B?

Doelman

Mike Vanhamel is bezig aan een erg sterk seizoen in doel bij Lierse. Op 24 wedstrijden incasseerde hij amper 23 goals, meermaals was hij belangrijk voor zijn team om punten te pakken. In de laatste rechte lijn richting de play-offs kan dat nog doorslaggevend worden.

Verdedigers

In de verdediging kiezen we voor drie personen. Jonas Vinck is de 21-jarige ontdekking van Lierse op de rechtsachter, hij kwam deze zomer over van Hamme en doet het erg goed. Kevin Kis is op links voor Roeselare al goed voor 5 goals en 5 assists, Max Biset is een erg ervaren verdediger bij Antwerp.

Middenvelders

Op het middenveld was het erg moeilijk om te kiezen. Johanna Omolo is eens te meer hét breekijzer voor de defensie van Antwerp, terwijl Samy Kehli (Roeselare) en Nicolas Rajsel (Union) voor genoeg bedrijvigheid zorgen in balbezit.

Aanvallers

De flanken worden bezet door Ayub Masika (Lierse), al goed voor zes goals dit seizoen, maar intussen verkocht, en Ivan Yagan (Cercle Brugge) met tien goals en drie assists. In de spits kiezen we – uiteraard – voor topschutter De Belder (18 goals, Lierse) en Christophe Bertjens, die Lommel moet behoeden voor degradatie en al tien keer scoorde.

Biebauw (Roeselare), Dudouit (Tubeke), Kompany (Roeselare), Tabekou (OH Leuven), Dierckx (Antwerp), Bougrine (Lierse) en Diallo (Tubeke) komen op de bank terecht.

Het volledige team ziet er dan zo uit: