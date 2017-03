Omwille van deze reden gaf Anderlecht Weiler een nieuw contract op merkwaardig moment

René Weiler kreeg gisteren - vrij onverwacht - een contractverlenging van het bestuur van Anderlecht. Naast een blijk van vertrouwen in de Zwitser zou er nog een andere reden geweest zijn om hem op dit moment een nieuw contract tot 2019 voor te schotelen.

Volgens HLN was er immers buitenlandse interesse voor Weiler. De krant weet dat de Europese resultaten ook in Duitsland niet onopgemerkt bleven en dat verschillende ploegen hun kans zagen om hem voor een prikje te komen weghalen bij paars-wit.

Het basisloon van Weiler was immers niet hoog, maar door het nieuwe en verbeterde contract is de drempel al heel wat hoger geworden. Weiler zelf reageerde ook: "Dit is een blijk van waardering", zei hij. "De basis is gelegd om voor de titel te strijden en zo ver mogelijk in Europa mee te gaan. Nu komt het erop neer om op deze fundanmenten verder te bouwen."