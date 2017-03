Het wachten is voorbij: "Gaat geen 11 jaar duren voor nieuwe titel" en "Titelfeest waren toestanden zoals Madrid"

Foto: © Photonews

Club Brugge won vorig jaar de titel, na 11 jaar zonder hoofdprijs in de Belgische competitie. Als het van de fans afhangt dan zal het nu zolang niet wachten worden.

“De miljoenen van de Champions League zullen goed besteed worden. Het gaat geen 11 jaar duren voor we een nieuwe titel zullen kunnen vieren. We hebben de kern goed kunnen bij elkaar houden globaal gezien en hebben met Immers een extra optie op het middenveld", klinkt het bij Johnny Wauters van Blauw-Zwart Zelzate helder.

“De kracht van de familieclub die Club Brugge is? Dat zijn toch ook wel de fans. We zijn niet voor niets echt de twaalfde man. Dat is een traditie en een kracht. Een nieuw stadion zou voor ons dan ook dé transfer kunnen worden die onze club nog groter kan maken.”

“40.000 supporters? Als je ziet dat er nog 20.000 abonnementen werden verkocht in moeilijke jaren, dan lijkt me dat niet echt een probleem. Het titelfeest? Dat waren toestanden zoals bij Real Madrid, en met een groter stadion van het niveau van Borussia Dortmund kunnen we enkel omhoog raken op de ladder.”