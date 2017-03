Dit zou sensationeel zijn: 'Barcelona wil tijdens de zomer twee kleppers wegkapen bij Bayern München'

FC Barcelona begint aan een nieuw tijdperk. De Blaugrana gaat over enkele maanden op zoek naar een nieuwe coach nu Luis Enrique vertrekt. En wie weet strijken er ook enkele toppers neer in Camp Nou.

Barça wil hoog inzetten. Zo hebben de Catalanen hun vizier gericht op twee sleutelpionnen van Bayern München, en niet van de minsten. El Mundo Deportivo meldt dat de topclub uit La Liga David Alaba en Joshua Kimmich wil losweken bij de Duitse recordkampioen.

Een overgang van het duo naar Spanje zou hoe dan ook sensationeel zijn. De 24-jarige Alaba is al jaren de vaste linksachter bij Bayern. De Oostenrijker is een absolute topper op zijn positie. De 22-jarige Kimmich is geen certitude onder Carlo Ancelotti, maar wel een van de beloftevolle Duitse middenvelders.