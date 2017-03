Flames klaar om nog 1 keer te knallen na pittige training

De Belgian Red Flames spelen morgen om 14.30 uur plaatselijke tijd tegen Oostenrijk om plaats 7 op de Cyprus Cup. En ze hebben er zin in, bleek uit de laatste training op Cypriotische bodem.

"Het zag er goed uit op de laatste training", aldus Janice Cayman. "We hebben in twee groepen getraind, aanvallers versus verdedigers en we willen nog een mooi einde breien aan onze Cyprus Cup."

Daarmee vatte de aanvalster van Montpellier het goed samen na de training, want iedereen heeft er zin in om op de vierde en laatste wedstrijddag uit te pakken met een overwinning. "We gaan nu voor die zevende plek", aldus de bondscoach.

En het was er ook aan te zien op de training: iedereen oogde scherp en snedig. Van verval is er na negen dagen nog geen sprake, integendeel. "Je ziet iedereen in zo'n trainingskamp dag na dag toch beter worden. Een eerste training versus een laatste training? Een wereld van verschil."