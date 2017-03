Foutje? Geen probleem in de Champions League

Foto: © photonews

Deze week is weer feestdag in de Champions League. En je kan een bonus van 25% krijgen als extraatje. Hoe? Door in te zetten op de matchen van dit weekend en een beetje geluk te hebben.

Heb jij er ook een hekel aan als één van de selecties in je Multiple fout gaat? Daarom kun je bij Unibet profiteren van een leuke promotie. Mocht slechts één van je selecties fout gaan, betalen wij je inzet terug als een free bet.

- Schrijf je in voor de promotie.

- Maak een 4-voudige multiple van de Champions League wedstrijden op 7 en 8 maart*.

- Enkel pre-match 1X2 weddenschappen. De minimale inzet bedraagt €10.

- Mocht slechts één van je selecties fout gaan, betalen wij je inzet terug als een free bet tot maximaal €10.



* Deelnemende wedstrijden: Arsenal v Bayern Munchen, Borussia Dortmund v Benfica, FC Barcelona v Paris SG, Napoli v Real Madrid.



Voorbeeld van een geldige 4-voudige weddenschap: