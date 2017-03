Is Hans Vanaken een Rode Duivel in wording? "Dat blijft een ambitie, maar..."

Club Brugge komt stilaan onder stoom op zoek naar een tweede opeenvolgende landstitel. Een van de steunpilaren bij blauw-zwart moet opnieuw Hans Vanaken worden.

De 24-jarige middenvelder kende vorig seizoen een moeilijk eerste halfjaar bij Club, maar in play-off 1 vond de Limburger helemaal zijn draai. Ook nu wil Vanaken weer beslissend zijn in de titelstrijd. En wie weet hangt daar wel een beloning aan vast.

"De Rode Duivels halen blijft een ambitie, maar de kans is klein", stelt Vanaken in Sport/Voetbalmagazine. "Er zijn op mijn positie zo veel jongens die in het buitenland spelen, dat het lastig zal worden om erbij te komen. Het is niet dat ik het elk moment verwacht."

Vanaken trouwt in de zomer van 2018 met zijn vriendin. Daar kan dus in het beste geval een WK tussenkomen.