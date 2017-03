Bondscoach Serneels hoopvol: "Negatieve zaken nu omzetten in positieve evolutie en dan ..."

De Belgian Red Flames misten de finale van de Cyprus Cup door een nederlaag tegen Noord-Korea, maar woensdag volgt nog een strijd om plek 7 tegen Oostenrijk. Ives Serneels blikt alvast hoopvol en positief terug op het internationaal toernooi.

"Ik beschouw de Cyprus Cup als een geslaagd toernooi. Er zijn negatieve dingen, maar we voelen aan dat we die kunnen verbeteren", aldus Ives Serneels na de derde wedstrijd tegen Noord-Korea.

"Tegen Zwitserland hebben we 20 minuten naar adem moeten snakken, terwijl we tegen Italië zelf de bovenhand namen. Tegen een ploeg als Noord-Korea - niet voor niets nummer 10 op de wereldranglijst - zie je dat dan weer wel op het fysiek vlak."

Perfecte match kunnen spelen tegen 16 juli

"We hebben onze meisjes ook bewust niet te veel wedstrijden laten spelen, om spierblessures zoveel mogelijk te vermijden. We willen ook iedereen aan het werk zien. Tegen Noord-Korea hebben een aantal speelsters zeker eens op het veld kunnen aanvoelen dat het nog sneller gaat dan dat ze al hebben meegemaakt. Dat is ook belangrijk in hun ontwikkeling."

"Dat zijn negatieve zaken, maar nu moeten ze de stap zetten dat ze die zaken oppikken om het in iets positief te laten evolueren. Op het EK moeten we kunnen streven naar de perfecte match. Fysiek klaar zijn, samen druk zetten, niet te laat druk zetten en technisch de simpele controles nóg verbeteren, ... Een evolutie die onze groep nog moet doormaken tegen 16 juli, maar geen onoverkomelijke evolute."