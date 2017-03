Van afgeschreven naar "onmisbaar" bij AA Gent: "Ongelooflijke progressie"

Foto: © Photonews

Hein Vanhaezebrouck had na de winterstop Jérémy Perbet quasi afgeschreven. Met Bjedov werd er een nieuwe aanvaller gehaald en Perbet speelde op een grimmige maandagavond met de beloften tegen Anderlecht. Maar het kan verkeren en nu wordt de spits "onmisbaar" genoemd.

Perbet kan intussen immers meer dan enkel doelpunten scoren. "Hij maakt een onvoorstelbare progressie. Van een goalgetter die in de box speelt, tot iemand die cruciaal is voor ons spel en aanspeelbaar is tussen de linies", aldus Hein. "Hij is een beetje onmisbaar geworden."

Opmerkelijk gezien de relatie tussen de twee helemaal verzuurd leek. "Als hij zo voetbalt en ook nog eens zo dodelijk is, zullen ze niet alleen in de financieel interessante landen op hem zitten wachten", weet Vanhaezebrouck nog.