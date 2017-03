KRC Genk Ladies kennen hun (druk) programma

Foto: © Sus Sips

De KRC Genk Ladies weten (eindelijk) waar ze voor staan de komende maanden. Voor hun inhaalwedstrijden is een oplossing gevonden.

Via hun webstek laten de KRC Genk Ladies het ook weten, maar ook bij de bondsinstanties zijn de datums inmiddels aangepast. Tegen Eva's Tienen zal gespeeld worden op 21 maart. Eind februari werd die wedstrijd nog uitgesteld.

De match tegen OH Leuven is zelfs al twee keer uitgesteld geweest. Oorspronkelijk op 7 oktober, nu uiteindelijk op 14 april 2017. Zes maanden later dus.

De wedstrijd tegen Heist wordt overigens op 1 april (geen grap) een halfuurtje later gezet. En zo weten de Genk Ladies dus waar ze de komende weken en maanden voor staan.