To be, or not to be: dit wordt de nieuwe manager van Leicester

Foto: © photonews

Bij Leicester City gaat het sinds het ontslag van Ranieri, waarover veel ophef ontstond, en de overname door interimmanager Craig Shakespeare een pak beter. De man zou nu ook mogen aanblijven.

Nochtans vielen namen van meer gereputeerde managers als Roy Hodgson, maar de twee overwinningen op rij die Shakespeare wist te behalen, lijken het bestuur over de streep te trekken. De supporters namen het in de 3-1 zege tegen Hull City ook al op voor de voormalige assistent.

Volgens The Guardian zou de club in de nabije toekomst Shakespeare benoemen tot manager tot het eind van het seizoen. Naast Leicester uit de degradatiezone stuwen, zorgt de coach overigens ook voor heel wat woordgrapjes. Zo ook door legendarisch commentator John Motson. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.