Blessure Nicky Evrard, nieuwkomer Lisa Lichtfus meteen in groep: "Ging erg snel, maar dit is unieke ervaring"

Foto: © photonews

Nicky Evrard blesseerde zich zondag lichtjes op training en dus moest er een snelle oplossing gevonden worden voor de match tegen Noord-Korea. En die kwam in de vorm van de 17-jarige Lisa Lichtfus (Standard) op maandagmiddag aan in Cyprus.

"Ik heb last van een verrekking aan de schuine buikspieren. Zondag heb ik het voor het eerst gevoeld op training", aldus Nicky Evrard. En dus kon ze niet spelen tegen Noord-Korea.

"Erg jammer. Of ik tegen woensdag klaar kan raken? Ik weet het niet, dat zal van de training van dinsdag een beetje afhangen." Omdat de doelvrouw tegen Noord-Korea ook niet op de bank kon zitten, werd Lisa Lichtfus vanuit België overgevlogen.

Grote verrassing, maar geweldige ervaring

"Het was laat en een grote verrassing natuurlijk dat ik meemocht naar Cyprus. Voor mij is dit een geweldige ervaring die ik kan opdoen. Ik werd zondag gebeld en heb snel mijn boeltje gepakt richting Larnaca."

Daar kwam ze maandag aan, om meteen naar het veld te trekken in Nicosia. "Het ging heel snel allemaal, maar meteen zo'n opwarming mogen doen in een stadion is erg leuk. Ik ben er meteen ingeworpen, maar iedereen heeft me welkom geheten."