Wilmots spreekt over zijn toekomst als trainer in België

Foto: © photonews

Marc Wilmots heeft nog steeds geen nieuwe club, ondanks dat er al heel wat - vooral buitenlandse clubs - de revue passeerden in de pers. In De Kleedkamer sprak de ex-bondscoach zich uit over zijn toekomst.

Wilmots liet in het tv-programma op Canvas weten dat het te vroeg is om in België aan de slag te gaan. Zijn toekomst ligt dus elders. "De komende vijf jaar ga ik zeker niet aan de slag in België, daarna zullen we nog wel zien", zei hij.

De voormalige bondscoach kreeg een ware mediastorm over zich na de uitschakeling in de kwartfinales van het EK in Frankrijk. Daarom concentreert hij zich nu op gelukkig zijn. "Ik wil plezier hebben in het leven. Ik ga niet wachten tot mijn 70ste om te kunnen genieten van het leven. Ik heb de luxe dat ik kan kiezen wat ik wil. En wat ik wil is leven zoals normale mensen, dat is best gezellig."