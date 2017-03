Serieuze tegenslag voor Preud'homme en Club Brugge: "Dan is het quasi onmogelijk"

Abdoulay Diaby is alweer out voor een tijdje. De Malinees kent een horrorseizoen bij Club Brugge. Hij is amper fit geweest deze jaargang en het is afwachten of hij straks nog iets zal kunnen doen in de play-offs.

Zijn manager, Tonci Martic, zucht als hij het over zijn cliënt heeft. "Een seizoen vol problemen", aldus Martic in HLN. "Hij heeft heel veel tijd verloren." Diaby sukkelt met een pubalgie aan de buikspieren. "Of hij geopereerd moest worden? Pubalgie is zo onvoorspelbaar. De één is gebaat bij rust, de andere bij een operatie. Dat weet je nooit op voorhand. Als het nu gaat om een scheurtje in de adductoren wordt het zo goed als onmogelijk om nog iets van dit seizoen te maken."

Wat betekent dat voor zijn directe toekomst? "Als hij er toch nog in slaagt degelijke play-offs te spelen, is hij wellicht weg. En zo niet, zou het ook geen ramp zijn om nog een jaar bij Club te blijven. Dan is hij maar 26 hé."