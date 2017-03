De Schutter wil revanche tegen zwarte beest Gent: "Die own-goal? Ik had gehoopt dat jullie dat vergeten waren"

Niels De Schutter en AA Gent, het is altijd wel iets. De verdedigende middenvelder van Waasland-Beveren liep zaterdag tegen een rode kaart aan, maar dat was niet de eerste keer dat hij zijn team in de voet schoot tegen de Buffalo's.

Uiteraard herinnerden we hem aan zijn fantastische own-goal in zijn allereerste wedstrijd in de Ghelamco Arena. “Ah, gij weet dat nog? Ik wist het nog, maar ik hoopte dat jullie dat al vergeten waren.” Met een knal in de kruising versloeg hij in 2013 zijn eigen doelman.

Berthelin zei: 'schop er anders één binnen zoals tegen Gent' -Niels De Schutter

“Ja mijn doop in de Ghelamco Arena was niet alles”, ging De Schutter geamuseerd verder. “Ik kwam vorige week Berthelin tegen (in de wedstrijd tegen Kortrijk, nvdr.), hij stond destijds in de goal bij Oostende. Hij zei me: ‘schop er anders één binnen zoals je tegen Gent deed.’”

De Schutter na zijn own-goal in 2013.

Je zou bijna hopen, De Schutter zijnde, dat AA Gent niet in play-off 2 belandt. “Neen, dat mag net wel. Ik ben uit op revanche, die stempel moet weg.” Eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat De Schutter tegen Gent ook al eens in het juiste doel knalde.