Janssens: "Kansen liggen 60-60" en Louwagie: "Hopelijk houden ze ons nu uit elkaar"

Komende donderdag is het zover: twee Belgische ploegen die in de achtste finales van de Europa League tegenover elkaar staan. De managers van beide clubs waren alvast op bezoek bij Het Nieuwsblad.

En Michel Louwagie kan alvast beter rekenen dan Patrick Janssens, als we hun uitspraken even letterlijk mogen nemen. Al bedoelde Janssens waarschijnlijk iets anders. "De kansen? 60-60 denk ik", aldus de Genk-manager. Terwijl Louwagie het toch maar op "50-50" hield.

Beide clubs zijn wel best tevreden met de loting. "Al heb ik wat een dubbel gevoel. Het had beter gekund, Manchester United bijvoorbeeld, maar ook slechter, zoals Krasnodar", zei Janssens. Louwagie was dan weer vooral tevreden. "In functie van onze interesse in play-off 1 is dit goed en makkelijk te organiseren", aldus de Gent-leidsman. "En het zal helpen om onze namen uit elkaar te houden voor de rest van Europa", lachte hij nog.