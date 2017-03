Rouches die naar PO2 moeten richten hun vizier al op volgend seizoen met nieuwe vleugelaanvaller: "Ik heb mijn akkoord aan Standard gegeven"

Standard gaat over enkele weken in play-off 2 op zoek naar een Europees ticket. Na twee seizoenen waarin de Luikenaars naast PO1 grepen, moet het volgend jaar prijs zijn.

En dus bouwt Standard al aan zijn ploeg voor het komende seizoen, en wil het ook jeugdig talent een kans geven. De club uit de Vurige Stede staat op het punt om Eugenio Pina aan te trekken. De 19-jarige rechtsbuiten is momenteel actief bij La Louvière in de tweede Amateurliga. Daar scoorde hij twee keer in 21 competitieduels.

Tegenover La Dernière Heure bevestigde Pina dat hij zijn akkoord heeft gegeven aan Standard. En dus vissen andere clubs uit 1A en 1B die interesse toonden achter het net. De Belgische winger met Portugese roots ondertekende echter nog niet zijn contract. De beloftevolle vleugelaanvaller zal eerste bij de U21 ondergebracht worden vooraleer hij de stap naar de hoofdmacht zet.