Wie volgt Tessa Wullaert en Aline Zeler op?

Foto: © Jill Delsaux

De aandacht voor het vrouwenvoetbal op het Gala van de Gouden Schoen was er nu wel eindelijk dit jaar, maar in Oostende gaan ze toch door met de Sparkle.

Het is al voor het derde jaar op rij dat we op zoek gaan naar de beste speelster in de Belgische competitie. Op de erelijst staan al Tessa Wullaert en Aline Zeler.

Er wordt ook gezocht naar de beste belofte en de beste doelvrouw. Later dit voorjaar zullen de nominaties bekend gemaakt worden, de show zelf gaat door in juni.

Voor de gelegenheid zal de derde editie doorgaan in de Thermae Palace op zondag 4 juni 2017. De deuren gaan open vanaf 14 uur, een uurtje later begint de effectieve uitreiking.