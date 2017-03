Ferrera spreekt openhartig over periode Standard: "Van Buyten was niet mijn grootste vijand"

Yannick Ferrera is dé man in de schijnwerpers. Met KV Mechelen is hij een sprookje aan het schrijven, enkel het happy end moet er nog aan toegevoegd worden. En het is des te opmerkelijker als je ziet vanwaar hij komt. Bij Standard moest hij immers buiten. Vergeten is hij dat niet...

Ferrera lag in de clinch met de top van Standard. Maar Daniel Van Buyten krijgt intussen vergeving. "We stuurden wat berichten heen en weer en belden ook", zei hij gisteren in La Tribune. "Hij heeft ook dingen gedaan die niet zo positief waren voor mij, maar hij twijfelt er nu aan of dat wel de juiste beslissingen waren. Maar bij Standard was hij niet mijn grootste vijand."

Die grootste vijand was wel sportief directeur Olivier Renard. "Hij wou mijn vel. We hebben nooit een goede band gehad. Of ik nog met hem zou kunnen samenwerken? Met Van Buyten wel, met Renard ligt dat moeilijker. Ik heb hem gegroet toen we tegen Standard speelden, hoor. We hebben elk ons leven en ik ben heel fier op waar ik nu sta. Toen wij eind december 13 op 15 pakten en Standard twee punten liet liggen tegen STVV, besefte ik dat ik tevreden moest zijn dat ik bij Mechelen zat."

Vroeger zou ik die speler afgemaakt hebben voor heel de groep

Ferrera leerde er wel uit. "Ik ga anders met mijn emoties om, zeker naar de kleedkamer toe. Ik ben daar beter in geworden. Enkele weken geleden nog merkte ik dat er een speler tegen zijn zin aan het trainen was. Normaal zou ik hem afgemaakt hebben voor de hele groep. Maar ik ben naar hem toe gestapt, heb hem gevraagd of hij geblesseerd was of gewoon geen zin had. Hij zei me dat hij geen zin had. Ik heb hem dan naar huis gestuurd. Vroeger bij Standard zou ik echt ruzie gemaakt hebben."