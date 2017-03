Pech voor KV Mechelen: sterke beer er niet bij tegen Gent

Bij KV Mechelen kunnen ze morgenavond vanuit de lui zetel -of zoals bij Yannick Ferrera vanuit de tribune in de Ghelamco Arena- toekijken hoe Gent zich afmat in de Europa League-wedstrijd tegen Racing Genk.

Toch hebben ze ook bij KV Mechelen zorgen. Zo is Ahmed El Messaoudi er al zeker niet bij met een blessure aan de quadriceps. De verdedigende middenvelder onderging nog een scan om de precieze duur van de blessure te bepalen.

Het blessureleed van KV Mechelen verzandt echter in het niets in vergelijking met de ziekenboeg bij de Buffalo's. Daar zijn er vraagtekens rond Asare, Milicevic, Dejaegere en is Renato Neto door een operatie al zeker out.